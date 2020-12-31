Защитник российской молодежки: «Не могу сказать, что шведы мастеровитее»
Защитник молодежной сборной России Кирилл Кирсанов подвел итоги матча группового турнира МЧМ-2021 против Швеции (4:3 ОТ).
В перерыве матча шведский форвард Александр Хольц заявил, что шведы мастеровитее россиян.
«На этом турнире мастерство высокое у всех команд, — сказал Кирилл. — Недаром они собраны здесь. Не могу сказать, что шведы мастеровитее. У нас тоже не просто так игроки вызваны на этот турнир».
Россия с 8 очками занимает первое место в группе B и не опустится ниже второго места. Швеция с 7 очками — на второй строчке.
Российская сборная гарантировала себе выход в четвертьфинал, где ее соперником станет Германия или Словакия.
(Михаил Скрыль)
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