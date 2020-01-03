Защитник молодежной сборной Швеции Сандин получил травму руки. Он может пропустить полуфинал с Россией

Защитник молодежной сборной Швеции Расмус Сандин получил травму руки в четвертьфинале чемпионата мира против Чехии (5:0). Чешский хоккеист грубо ударил его клюшкой по рукам.

— Чехи понимали, что им уже ничего не светит, так что стали вести себя, как свиньи. И откровенно ударили Сандина по рукам, — заявил доктор шведской команды Райан Алленби в интервью Aftobladet. — Такая тактика у этой команды.

Slash on Sandin. No call. pic.twitter.com/E73Hek6T4w — Leafs Hub (@LeafsHub) January 2, 2020

Сандин уже вышел на игру с травмой запястья, которую он получил во встрече против Словакии на групповом этапе. Его участие в четвертьфинале было под вопросом. Теперь он может пропустить полуфинал против России.