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Защитник молодежной сборной Швеции Сандин получил травму руки. Он может пропустить полуфинал с Россией

01:35

Защитник молодежной сборной Швеции Расмус Сандин получил травму руки в четвертьфинале чемпионата мира против Чехии (5:0). Чешский хоккеист грубо ударил его клюшкой по рукам.

— Чехи понимали, что им уже ничего не светит, так что стали вести себя, как свиньи. И откровенно ударили Сандина по рукам, — заявил доктор шведской команды Райан Алленби в интервью Aftobladet. — Такая тактика у этой команды.

Сандин уже вышел на игру с травмой запястья, которую он получил во встрече против Словакии на групповом этапе. Его участие в четвертьфинале было под вопросом. Теперь он может пропустить полуфинал против России.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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