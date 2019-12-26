Защитник молодежки Замула: «Чешские фанаты кричали, прыгали, у нас было раздражение на скамейке»

Защитник молодежной сборной России Егор Замула, автор дубля в стартовом матче против Чехии (3:4) прокомментировал первую игру на МЧМ.

— У нас было слишком много энергии, да и чешские фанаты сыграли свою роль. Они кричали, прыгали, у нас из-за этого было небольшое раздражение на скамейке. Мы пытались всеми способами вернуться в игру, но, к сожалению, не получилось. Удаления, подножки...

— Против Канады будет легче? Все-таки не будет фактора домашних трибун.

— Посмотрим. Канада — хорошая команда, но с ней можно играть, не вижу в ней ничего такого.

— Вы сделали дубль. Для защитника вы очень хорошо играете в атаке.

— Меня учили этому в Канаде — никогда не проигрывать единоборства и помогать своим защитникам в атаке. В первом голе я увидел свободный лед и ускорился. Не думал, что передача пройдет, но она пришла идеально. Мне оставалось лишь только попасть.

— Как вам удается идти в лиге по графику очко за игру?

— Мне просто доверяет тренер. Чувствую, что могу играть высоко, не боюсь ошибиться.

— Матч с чехами показал, что уровень МЧМ выше, чем в WHL?

— Чехи ничего особенного не сделали, кроме того, что реализовали большинство.

— Соперник не пускал вас на свободный лед, постоянно выдавливал к борту. У вас был план, как взломать их оборону.

— Был. Надо сделать выводы, почему не получилось. Как будто не наша команда играла. Не было остроты у ворот, бросков было много, но катались в углах. Надо было больше бросать. Вратарь не шикарный был, ловушка у него не ловит. Надо было использовать свои шансы.

— Легче играть в три пары защитников?

— Не сказал бы, что легче. Просто когда ты в тонусе, проще. Но седьмой защитник всегда нужен. Бывает, кто-то травму получает, кто-то выпадает. (Игорь Еронко)