Замула признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией на МЧМ

Сборная России проиграла Чехии (3:4) в стартовом матче группового турнира Молодежного чемпионата мира. В составе россиян лучшим был признан защитник Егор Замула, который оформил дубль.

У сборной Чехии лучшим стал нападающий Ян Мышак?, отметившийся заброшенной шайбой.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020