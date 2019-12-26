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Замула признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией на МЧМ

20:12
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Сборная России проиграла Чехии (3:4) в стартовом матче группового турнира Молодежного чемпионата мира. В составе россиян лучшим был признан защитник Егор Замула, который оформил дубль.

У сборной Чехии лучшим стал нападающий Ян Мышак?, отметившийся заброшенной шайбой.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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