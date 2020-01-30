Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Замула перенес операцию на спине

10:10
Теги:

Защитник клуба WHL «Калгари Хитмэн» и молодежной сборной России Егор Замула сообщил о том, что успешно перенес операцию на спине.

— Огромное спасибо «Филадельфии», всем, кто был со мной рядом и поддержал меня! — написал Замула в Instagram. — Спасибо вам огромное! Я скоро выйду на лед и буду дальше идти к своей мечте! Вернусь сильнее.

19-летний хоккеист выступал с травмой на молодежном чемпионате мира-2020, на котором Россия завоевала серебро.

В текущем сезоне Замула провел 28 матчей в WHL и набрал 28 (7+21) очков.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир