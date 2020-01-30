Замула перенес операцию на спине
10:10
Защитник клуба WHL «Калгари Хитмэн» и молодежной сборной России Егор Замула сообщил о том, что успешно перенес операцию на спине.
— Огромное спасибо «Филадельфии», всем, кто был со мной рядом и поддержал меня! — написал Замула в Instagram. — Спасибо вам огромное! Я скоро выйду на лед и буду дальше идти к своей мечте! Вернусь сильнее.
19-летний хоккеист выступал с травмой на молодежном чемпионате мира-2020, на котором Россия завоевала серебро.
В текущем сезоне Замула провел 28 матчей в WHL и набрал 28 (7+21) очков.
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