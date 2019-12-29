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Замула извинился за свои слова о Латвии

16:08
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Защитник молодежной сборной России Егор Замула принес извинения за свои слова, которые он сказал после матча МЧМ против Канады (6:0). Тогда он сравнил канадцев с «какими-то латышами» по уровню игры.

— Хочу принести извинения, — написал Замула в Twitter. — Готов ответить за свои слова и принести извинения каждому жители Латвии.

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