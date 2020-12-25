Загитова поддержала сборною России по хоккею перед МЧМ-2021

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поддержала молодежную сборною России по хоккею перед чемпионатом мира-2021.

— Ребята, я в вас верю. Вы все сможете. Не волнуйтесь. Главное — идти вперед. Я за вас болею, — сказала Загитова на видео в официальном Twitter сборной России по хоккею.

Первый матч на турнире сборная России проведет завтра против США. Начало — в 05.30 (мск). Также в группе — Швеция, Чехия и Австрия.

МЧМ-2021 по хоккею пройдет в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.