Загитова поддержала сборною России по хоккею перед МЧМ-2021
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поддержала молодежную сборною России по хоккею перед чемпионатом мира-2021.
— Ребята, я в вас верю. Вы все сможете. Не волнуйтесь. Главное — идти вперед. Я за вас болею, — сказала Загитова на видео в официальном Twitter сборной России по хоккею.
Первый матч на турнире сборная России проведет завтра против США. Начало — в 05.30 (мск). Также в группе — Швеция, Чехия и Австрия.
МЧМ-2021 по хоккею пройдет в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана фигуристка Алина Загитова пообещала болеть за нашу команду на молодёжном чемпионате мира ?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/Zgb0WuANwl— Хоккей России (@russiahockey) December 25, 2020
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