Юрий Новиков: «Финальный матч МЧМ будет похож на полуфинал со шведами»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков, работавший помощником Валерия Брагина в 2011 году на победном для России МЧМ, считает, что в нынешнем финале победят уверенность и дисциплина. Россияне в финальном матче сыграют с Канадой.

— Наши ребята молодцы, что сумели остановить шведов, — сказал Новиков. — Их, в свою очередь, похоже, подвела самоуверенность. Они считали, что нас в любом случае обыграют, быстро повели в счете, но наши ребята проявили характер, действовали терпеливо в каждом отрезке матча. Финал будет очень непростым. По своему накалу он будет напоминать игру со шведами. Нам нужно также грамотно действовать на площадке, соблюдать дисциплину, стараться играть первым номером, контролировать шайбу. Наша команда должна быть единым механизмом, единой цепью, все должны быть предельно внимательными с первой и до последней секунды. Тогда все у нас получится. Верю в нашу команду и желаю ей удачи!