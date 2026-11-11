Юрист Анцелиович объяснила, почему ИИХФ должна обеспечить участие России в МЧМ в Канаде

Юрист Анна Анцелиович заявила, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) должна обеспечить участие в молодежном чемпионате мира российских игроков, которые выступают в североамериканских лигах и имеют действующие визы.

Ранее телеканал TSN сообщил, что правительство Канады уведомило Ассоциацию хоккея Канады и ИИХФ об отказе выдавать российским спортсменам визы для участия в молодежном чемпионате мира. По информации телеканала, ограничения могут затронуть и хоккеистов, уже имеющих действующие разрешения на пребывание в стране и выступающих за канадские клубы.

Руководитель спортивной практики «Клевер консалт» Анцелиович подчеркнула, что миграционные вопросы находятся в компетенции канадских властей, однако решение о допуске спортсменов к международным соревнованиям относится к полномочиям ИИХФ.

«Решение правительства Канады нельзя изменить, никто повлиять на канадцев не может, ИИХФ тоже такой компетенции не имеет, как и местный оргкомитет, который чаще всего является национальной федерацией. То есть заставить их выдать визы не могут. Вопрос, почему они не допускают спортсменов, у которых есть визы, — это уже другое дело. То есть выдача виз — это миграционные вопросы, а допуск спортсменов — вопрос ИИХФ. Тут канадцы не имеют права вмешиваться, тут остается обязательство ИИХФ по решению CAS (Спортивного арбитражного суда) обеспечить допуск. Тут важно, что предпримет сама ИИХФ. Если есть возможность, чтобы россиянам, находящимся в Канаде, была предоставлена возможность играть, то ИИХФ обязана это обеспечить», — сказала Анцелиович в комментарии ТАСС.

Юрист также допустила, что одним из возможных вариантов решения проблемы мог бы стать перенос МЧМ в другую страну. Однако, учитывая близость начала турнира, такой сценарий представляется малореалистичным.

«Возможно, рассмотреть возможность переноса куда-то. Но мы понимаем, что в связи с тем, что чемпионат очень близко, это мало реалистично. Но, возможно, для исполнения решения CAS это тоже один из путей. Потому что у ИИХФ все равно есть обязательство по решению CAS», — добавила Анцелиович.

Молодежный чемпионат мира должен протий в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

8 ноября стало известно, что ИИХФ направила национальным федерациям обновленное расписание турнира с учетом включения сборной России вместо Норвегии в состав участников. При этом от проведения матчей с российской командой уже отказались сборные Швеции и Швейцарии.