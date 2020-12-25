Йорк будет капитаном сборной США в матче с Россией на МЧМ

Федерация хоккея США объявила капитана молодежной сборной страны на матч молодежного чемпионата мира-2021 с командой России. Игра состоится в субботу, 26 декабря.

Капитаном американцев будет Кэм Йорк, а его ассистентами — Коул Кофилд и Алекс Тюркотт.

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года. Сборная России стартует на турнире в ночь на 26 декабря матчем с США. Также ее соперники по группе — Чехия, Австрия и Швеция.

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