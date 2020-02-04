Ярослав Аскаров: «После МЧМ у меня в сообщениях не было ни одного оскорбления»

Вратарь молодежной сборной России Ярослав Аскаров в интервью «СЭ» сказал, что после завершения МЧМ-2020 никто не оскорблял его в соцсетях.

— У вас в инстаграме отключены комментарии, но при этом в директ написать было можно. Вы прочитали сообщения, которые приходили во время МЧМ и после него?

— Да, все прочитал. Там поздравления с медалью, поддержка. Все внимательно изучил.

— Каков процент оскорблений среди этих сообщений?

— Ноль. Оскорблений не было.

— Ни одного?

— Да.

— Не верю.

— Хотите, я принесу телефон и мы вместе посмотрим. (Алексей Шевченко).

Полностью интервью Ярослава Аскарова — здесь.