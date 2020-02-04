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Ярослав Аскаров: «После МЧМ у меня в сообщениях не было ни одного оскорбления»

14:25
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Вратарь молодежной сборной России Ярослав Аскаров в интервью «СЭ» сказал, что после завершения МЧМ-2020 никто не оскорблял его в соцсетях.

— У вас в инстаграме отключены комментарии, но при этом в директ написать было можно. Вы прочитали сообщения, которые приходили во время МЧМ и после него?

— Да, все прочитал. Там поздравления с медалью, поддержка. Все внимательно изучил.

— Каков процент оскорблений среди этих сообщений?

— Ноль. Оскорблений не было.

— Ни одного?

— Да.

— Не верю.

— Хотите, я принесу телефон и мы вместе посмотрим. (Алексей Шевченко).

Полностью интервью Ярослава Аскарова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/intervyu-golkipera-molodezhnoy-sbornoy-rossii-yaroslava-askarova-ob-mchm-heyterah-drafte-i-ska-1638700/

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