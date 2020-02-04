Ярослав Аскаров: «После МЧМ у меня в сообщениях не было ни одного оскорбления»
Вратарь молодежной сборной России Ярослав Аскаров в интервью «СЭ» сказал, что после завершения МЧМ-2020 никто не оскорблял его в соцсетях.
— У вас в инстаграме отключены комментарии, но при этом в директ написать было можно. Вы прочитали сообщения, которые приходили во время МЧМ и после него?
— Да, все прочитал. Там поздравления с медалью, поддержка. Все внимательно изучил.
— Каков процент оскорблений среди этих сообщений?
— Ноль. Оскорблений не было.
— Ни одного?
— Да.
— Не верю.
— Хотите, я принесу телефон и мы вместе посмотрим. (Алексей Шевченко).
Полностью интервью Ярослава Аскарова — здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/intervyu-golkipera-molodezhnoy-sbornoy-rossii-yaroslava-askarova-ob-mchm-heyterah-drafte-i-ska-1638700/