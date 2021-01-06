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Ярослав Аскаров: «После хороших игр все тебя хвалят. Если команда проигрывает — наоборот»

08:20
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Вратарь молодежной сборной России Ярослав Аскаров ответил на вопрос о повышенном давлении на МЧМ-2021.

6&nbsp;января. Эдмонтон. Финляндия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 4:1. Команда Игоря Ларионова осталась без медалей.Ларионов не хочет «бороться и бодаться». Профессор поставил стиль выше результата — и проиграл все

«Давления в свою сторону не замечал. Играл спокойно, гораздо увереннее, чем год назад. В плане психологии было легче. Почему не выходил на пресс-конференции? Сказал, что все комментарии после турнира, чтобы фокусироваться на хоккее.

Повышенное внимание не мешает. Стараюсь концентрироваться на хоккее. Как видите, не выходил разговаривать с журналистами, чтобы не отвлекаться. После хороших игр все тебя хвалят. Если команда проигрывает — наоборот", — сказал Аскаров.

(Михаил Скрыль)

Сборная России проиграла команде Финляндии со счетом 1:4 в матче за третье место на молодежном чемпионате мира-2021.

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