Ярослав Аскаров: «Ни в коем случае не могли испортить праздник всей стране»

Голкипер сборной России Ярослав Аскаров подвел итоги матча с Германией (6:1) на МЧМ-2020. Победа принесла команде выход в плей-офф.

— Сегодня были уверены в результате?

— У русских так всегда — чем тяжелее, тем нам лучше. Все понимали значимость этого матча. Должны были выигрывать, нам нельзя было ни в коем случае его портить. Любой вратарь вам скажет, что тяжело играть с командами, которые мало бросают. Хорошо, что все хорошо закончилось. Команда мне помогала, парни блокировали броски.

Nino Kinder on the breakaway for !!! @deb_teams gets on the board late in the 3rd and it's 6-1 @russiahockey #WorldJuniors pic.twitter.com/nVV9EUepjN — IIHF (@IIHFHockey) December 31, 2019

— Что помешало сегодня сделать сухарь? Зря кинулись?

— Решил, почему бы и нет? Конечно, если бы счет был равным, или в одну вели, я бы так не сделал. В конце счет позволял, и я решил рискнуть. Игрок начал выходить справа. Думал, что он на скорости выйдет в центр, но парниша хорошо сыграл, голову поднял, и на тормозе. Ничего страшного — кто не рискует, тот не пьет шампанского.

— Что случилось в первом матче?

— Я не знаю, такие матчи бывают, и все. Через них нужно пройти. Если ломаться из-за одного матча, то зачем вообще заниматься хоккеем? Спокойно провел работу над ошибками, анализ, не зациклился на этом, и все. Что было 26 декабря, осталось 26. Все люди ошибаются.

— Вы внутренне успокоились?

— Я и был спокоен. Входить в игру по ходу матча тяжелее, чем с самого начала. Тяжело сразу войти спокойно. Хорошо, что сразу побросали и в итоге не забили, и для уверенности это здорово.

— Как встретите Новый год?

— Не знаю, но могу еще сказать? Всех болельщиков сборной хочу попросить, чтобы болели и верили в нас до конца. Не совсем удачные игры и исходы матчей. Хочется, чтобы не давили, а до конца верили и поддерживали. Нам легче играть. Мы играем за страну, будем стараться выиграть.