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Ярослав Аскаров купил суперклей после МЧМ

07:45
Суперклей. Фото Instagram
Суперклей. Фото Instagram
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Голкипер молодежной сборной России Ярослав Аскаров после завершения МЧМ-2021 купил суперклей. Фото он опубликовал в stories Instagram.

Во время молодежного чемпионата мира в Канаде Аскаров терял клюшку, из-за чего стал объектом шуток. После полуфинала против Канады (0:5) в Twitter появился аккаунт «клюшка Ярослава Аскарова».

Голкипер заявлял, что купит суперклей, чтобы прикрепить клюшку. После завершения турнира он выполнил обещание, о чем сообщил своим подписчикам.

Сборная России стала четвертой на молодежном чемпионате мира. 18-летний Аскаров провел шесть матчей. В среднем за игру он отражал 91,38 процента бросков и пропускал 2,50 шайбы.

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