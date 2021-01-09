Ярослав Аскаров купил суперклей после МЧМ

Голкипер молодежной сборной России Ярослав Аскаров после завершения МЧМ-2021 купил суперклей. Фото он опубликовал в stories Instagram.

Во время молодежного чемпионата мира в Канаде Аскаров терял клюшку, из-за чего стал объектом шуток. После полуфинала против Канады (0:5) в Twitter появился аккаунт «клюшка Ярослава Аскарова».

Голкипер заявлял, что купит суперклей, чтобы прикрепить клюшку. После завершения турнира он выполнил обещание, о чем сообщил своим подписчикам.

Сборная России стала четвертой на молодежном чемпионате мира. 18-летний Аскаров провел шесть матчей. В среднем за игру он отражал 91,38 процента бросков и пропускал 2,50 шайбы.