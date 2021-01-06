Главный тренер «Северстали» Андрей Разин объяснил, почему после поражения России в полуфинале МЧМ от Канады (0:5) написал пост в соцсетях в поддержку Игоря Ларионова.

— Почему решили поддержать Ларионова после 0:5 с Канадой?

— Я очень уважаю Игоря Николаевича. Он был мой кумир как хоккеист — и сейчас он не стесняется говорить все, что думает. Стоит соглашаться или нет — но человек пытается что-то изменить. И это вызывает доверие. То, что не получилось на чемпионате мира, — надо разобраться. Вина не полностью лежит на Ларионове. Далеко не полностью. Поэтому решил его поддержать. Спасибо СМИ, что обратили внимание, так как сейчас будут много стрел кидать в него и забудут этап Евротура ...

— Но как можно сравнивать Кубок Карьяла и МЧМ?

— Сам факт, что молодые ребята получили большой опыт. Да, не такой престижный турнир, но они почувствовали вкус взрослого хоккея. Были лидерами в этой сборной, играли, как просил Ларионов, у них это получалось. Дело не в победе — это был глоток воздуха, который дали хоккеистам, доверие в их адрес на этом уровне. Да, соперники были не самые сильные, но это все равно был шаг для развития со стороны тренера.

— Но почему 0:5 то проигрываем? Все так плохо?

— Не все так плохо. Далеко не плохо. Надо смотреть вглубь проблемы. А то у нас нехоккейные люди сначала стрелы кидают, а потом говорят «у нас катков не хватает, дворового хоккея». Выбор у канадского тренера и выбор у нашего — небо и земля. Может, были допущены какие-то ошибки в подготовке, так как на Евротуре сборная летала, а здесь не хватало. Но все равно надо копать глубже — а не то что мы проиграли канадцам 0:5. В товарняке мы им 0:1 проиграли. Так что пожелаю Ларионову терпения, многие будут бросать в него камни.

(Алексей Шевченко)