«Вскрылось, что хоккеисты уходили в ночную. Но не Овечкин». Тренер сборной рассказал о нарушениях режима на МЧМ-2004

Бывший тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов рассказал, как на молодежном чемпионате мира-2004 некоторые игроки команды нарушали режим. Россияне на МЧМ-2004 после победы в 2003 году заняли только пятое место.

— По нападающим на МЧМ-2004 состав был очень хорош, восемь-девять боролись за первые номера на драфте и хотели быть как можно выше, — рассказал Ишматов. — Я это понял только спустя время. Как вскрылось и то, что некоторые уходили в ночную. Но Овечкина это не касается.

— А что вы могли сделать иначе?

— Заранее говорить с ними обо всем этом. На упреждение. А может, кого-то вообще не брать из этих девяти лучших. Люди не пытались отдать передачу и сыграть на партнера в нужный момент, а хотели сделать все сами. Причиной считаю тот самый драфт. (Игорь Рабинер)