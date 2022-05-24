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Молодежный ЧМ

Сегодня, 19:05

Вратарь молодежной сборной России Иванов заявил, что все еще рассчитывает выступить на МЧМ

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Голкипер системы СКА и молодежной сборной России Сергей Иванов в интервью «СЭ» рассказал о матчах сборной в период международной изоляции и о разочаровании после отмены юниорского чемпионата мира.

— Для многих подобные матчи кажутся странными. Вы сами понимаете, для чего сборной играть сейчас?

— Это опыт для нас. Мы выходим против старших ребят. Турнир проводится для подготовки к молодежному чемпионату мира. Нас с него еще не сняли. Надеюсь, все будет хорошо и мы сыграем на МЧМ.

— Но на ЮЧМ россиян не пустили. Расстроились?

— Конечно. Хотелось сыграть и показать свои силы на этом значимом турнире. На прошлом ЮЧМ мы дошли до финала, выиграли серебро. Это дорогого стоит.

— В этом году у нашей сборной собиралась крутая команда. Могли отомстить канадцам за прошлый финал.

— Мы хотели сделать это. Команда показала бы достойную игру. У нас были бы хорошие шансы на победу, но так сложились обстоятельства. Ждем следующих турниров.

— Долго думали об этом, когда узнали, что не поедете на ЮЧМ?

— Мы списались с парнями, обсудили, что турнира для нас не будет. Немного расстроились, но переживать времени не было. Шел плей-офф. Нам надо было настраиваться на каждый матч Кубка Харламова.

Сергей Иванов. «Надеюсь, за лакроссы будут удалять». Интервью с вратарем-талантом из СКА

Молодежная сборная России по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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