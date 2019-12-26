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Вратарь Казахстана коньком отправил шайбу в собственные ворота на МЧМ

19:18
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Сборная Швейцарии играет с Казахстаном в матче группового турнира молодежного чемпионата мира в чешском Тршинеце. Во втором периоде встречи произошел забавный эпизод.

Голкипер Казахстана Владислав Нурек пытался поймать летящую шайбу, которая приземлилась на лед, после чего вратарь левым коньком отправил ее в ворота.

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