Вратарь Казахстана коньком отправил шайбу в собственные ворота на МЧМ

Сборная Швейцарии играет с Казахстаном в матче группового турнира молодежного чемпионата мира в чешском Тршинеце. Во втором периоде встречи произошел забавный эпизод.

Голкипер Казахстана Владислав Нурек пытался поймать летящую шайбу, которая приземлилась на лед, после чего вратарь левым коньком отправил ее в ворота.