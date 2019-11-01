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Вратарь ЦСКА Скотников дополнительно вызван в молодежную сборную России

13:00
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В состав молодежной сборной России для подготовки к Турниру четырех наций дополнительно вызван вратарь из системы ЦСКА Всеволод Скотников, сообщает Twitter сборной.

В нынешнем сезоне Скотников провел 14 матчей в составе «Красной Армии» из МХЛ, в которых в среднем отражал 93,5 процента бросков.

7 ноября сборная отправится в Хельсинки, где 8 ноября стартует на Турнире четырех наций матчем со сборной Финляндии. Игра пройдет на «Хартвалл Арене», второй и третий матчи — на стадионе «Helsinki Ice Hall».

Расписание матчей сборной России:
8 ноября, 17:30 Финляндия U20 — Россия U20;
9 ноября, 18:30 Швеция U20 — Россия U20;
10 ноября, 13:00 Чехия — Россия U20.

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