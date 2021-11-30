Вратарь Аскаров прокомментировал подготовку к МЧМ

Вратарь системы СКА и молодежной сборной России Ярослав Аскаров поделился мыслями и эмоциями в преддверии старта подготовительного сбора к МЧМ, который для 19-летнего голкипера станет уже третьем в карьере.

— Вы уже в третий раз вызваны на молодежный чемпионат мира. Такое нечасто встретишь.

— Большое спасибо за доверие тренерскому штабу. Конечно, это доверие надо оправдывать, поэтому настрой на очень серьезную подготовку, впереди много работы перед стартом МЧМ.

— Вместе с вами из состава СКА на сбор вызваны еще 10 игроков. Это добавляет уверенности?

— Считаю, что у нас много мастеровитых парней, всех отлично знаю. Хорошее взаимопонимание — это только в плюс для сборной, ну и многие у нас уже играли и на международном уровне, и в КХЛ, так что с опытом тоже все в порядке. У всех одна цель, все понимают, как важно быть настоящей командой.

— Сбор в Новогорске стартует в начале декабря, а МЧМ завершится в январе. Вы и 10 ваших одноклубников больше чем на месяц покидаете клуб.

— У СКА уже давно во всех командах системы много сборников. При этом в каждой команде есть те, кто готов взять на себя роль лидеров. Так что думаю, что здесь проблем не будет. Ребята справятся, не сомневаюсь.

— Для вас, как и для многих игроков, это последний МЧМ.

— Настрой всегда один — мы хотим побеждать. Два года назад было очень обидное поражение в финале, очень хорошо помню те эмоции. Мы готовы сделать все для победы, каждый держит это в голове.