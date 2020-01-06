Владислав Третьяк: «Мне двое даже позвонили и с победой в финале МЧМ поздравили»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк получил пару поздравлений с победой сборной России в финале МЧМ, хотя команда проиграла Канаде (3:4). Поздравившие оказались жертвами неразберихи с трансляцией матча, с которой столкнулись многие болельщики. Финал планировал транслировать «Матч ТВ», однако показ игры перенесли на Первый канал, а «Матч ТВ» показал повтор финала МЧМ-2011, в котором Россия победила Канаду.

— Мне двое даже позвонили и с победой поздравили, — цитирует РИА Новости Третьяка. — Двое купились на это! Причем оба — люди хоккейные. Один человек написал поздравление. Я подумал: с чего они взяли, что мы выиграли? Я ж не знал, что параллельно показывали матч 2011 года. Думаю, наверное, люди после 3:1 в нашу пользу решили, что победа в кармане и стали поздравлять. Да я сам в тот момент поверил в победу, думал, что не упустят.

Но ничего страшного в этой ситуации нет. Болельщики — молодцы, что переживали за нашу команду. Канадцев на самом чемпионате было четыре тысячи! Такое ощущение сложилось, что в Канаде играли. Откуда столько людей приехало, даже не знаю, но поддерживали они свою команду здорово.