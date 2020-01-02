Владимир Плющев: «Возможно, у кого-то голова в сборной России и закружилась»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира между Россией и Швейцарией. 10 лет назад команда под руководством Плющева в четвертьфинале уступила швейцарцам.

— Возможно, у кого-то голова и закружилась, — цитирует RT Плющева. — Но, сыграв неудачные матчи, ребята навредили сами себе. Теперь, думаю, благодаря дисциплине удастся исправить ситуацию.

Швейцарцы в последнее время показывают приличный хоккей и в рейтинге идут вверх. У них хорошие молодёжная и юношеская сборная — это уже не те команды для битья, которые можно недооценивать. Просто Финляндия и Швейцария решили свои задачи по выходу в плей-офф, и оставалось только выяснить, кто какое место займёт. Поэтому оба соперника играли довольно легко, и это тоже, в принципе, не показательный матч.

Наша сборная будет определять задачи на предстоящую игру, думая о реализации тактики и рассчитывая на своих исполнителей. Когда я, например, играл на чемпионате против финнов, они перебросали нас в два раза, а счёт на табло был 2:0 в нашу пользу. И меня спрашивали о том, насколько это справедливо. Но мы же не в снежки играем! Пусть хоть сто бросков будет, главное, насколько они результативные.