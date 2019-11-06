Владимир Плющев: «Во втором матче суперсерии молодежной сборной на наших ребятах сказалась акклиматизация»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился своим мнением о целесообразности и важности суперсерии между молодежными сборными России и Канады.

— Серия в Канаде — один из этапов подготовки к чемпионату мира среди молодежных команд, — сказал Плющев. - Она важна, как для тренерского штаба, чтобы определить кандидатов на мировое первенство, так и для самих ребят, которые принимая участия в ней получают бесценный опыт. Да, далеко не всегда на суперсерию российская сборная едет в оптимальном составе (как, впрочем, и на этот раз), часть реальных претендентов на место на мировом первенстве сейчас находится в Финляндии, и завтра возьмет старт в традиционном «Турнире четырех наций». Если говорить о втором матче, то на игре наших ребят не могла не сказаться акклиматизация. Тем не менее, многие выглядели довольно неплохо. Хотелось бы видеть более яркой игры от Василия Подколзина и его партнеров. А победы придут.