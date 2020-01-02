Заслуженный тренер России Владимир Плющев, под руководством которого молодежная сборная нашей страны уже выигрывала чемпионат мира в Чехии, считает, что главным залогом успеха в игре 1/4 финала со швейцарцами должна стать игровая дисциплина.

— В краткосрочных турнирах, типа чемпионата мира, когда фактически нет права на ошибку, на первую роль выходит игровая дисциплина. Это очень важный компонент в игре. Швейцарцы — не подарок, это и показал их последний матч группового турнира с финнами, в котором они победили со счетом 5:2. Но их можно обыгрывать. Прежде всего, важна, как я уже сказал, игровая дисциплина и выполнение тренерского задания. С первых секунд место в воротах займет Аскаров, судя по всему, он уже определен в качестве основного вратаря. Хороший, перспективный парень, хорошо выбирает позицию в воротах, быстро читает игру.