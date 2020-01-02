Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Владимир Плющев: «Швейцария — не подарок. Главное в игре с ними — дисциплина»

12:30
Теги:

Заслуженный тренер России Владимир Плющев, под руководством которого молодежная сборная нашей страны уже выигрывала чемпионат мира в Чехии, считает, что главным залогом успеха в игре 1/4 финала со швейцарцами должна стать игровая дисциплина.

— В краткосрочных турнирах, типа чемпионата мира, когда фактически нет права на ошибку, на первую роль выходит игровая дисциплина. Это очень важный компонент в игре. Швейцарцы — не подарок, это и показал их последний матч группового турнира с финнами, в котором они победили со счетом 5:2. Но их можно обыгрывать. Прежде всего, важна, как я уже сказал, игровая дисциплина и выполнение тренерского задания. С первых секунд место в воротах займет Аскаров, судя по всему, он уже определен в качестве основного вратаря. Хороший, перспективный парень, хорошо выбирает позицию в воротах, быстро читает игру.

Опрос

проголосовало: 10502
Все опросы
Россия победит Швейцарию в четвертьфинале МЧМ-2020 по хоккею?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир