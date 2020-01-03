Владимир Плющев: «Наша молодежка должна заставлять шведов ошибаться, нарушать правила»

Заслуженный тренер России, экс-тренер национальной, молодежной и юниорской сборных России Владимир Плющев, уверен в том, что нашей команде по силам выйти в финал МЧМ-2020, и произойдет это в том случае, если наши ребята будут безукоризненно соблюдать игровую дисциплину.

— Перед четвертьфиналом я обращал внимание на большое количество удалений (в том числе и неоправданных) игроков сборной России. Со швейцарцами пять раз все же удалились, но уже меньше, чем в предыдущих играх. Со шведами нужно постараться вообще не нарушать правила и не отвечать на провокации соперника. Нужно доказывать игрой, что мы лучшие. Шведы, хоть и идут без потерь на чемпионате мира, по сути, ни одного серьезного соперника у них еще не было. Мы сыграли и с канадцами, и с американцами. Да и сравнивать нас матч с чехами и поединок шведов с хозяевами я бы не стал. Да, мы проиграли чехам, но они хозяева и для них игра с нашей сборной была первой на турнире. В четвертьфинале все могло бы у шведов и чехов сложиться по-другому, если бы не ошибка чешского вратаря и пропущенная шайба в большинстве. Со шведами мы должны играть первым номером. По потенциалу мы сильнее их. Нужно стараться больше заставлять соперника ошибаться, нарушать правила, бороться в каждом игровом эпизоде. Если игроки будут безукоризненно соблюдать дисциплину — все должно получиться.