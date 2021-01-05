Вайсфельд считает, что подводить итоги МЧМ для сборной России рано

Известный хоккейный специалист, комментатор Леонид Вайсфельд считает, что подводить итоги молодежного чемпионата мира для сборной России пока рано.

— Результат матча в полуфинале с канадцами, конечно, совсем не тот, что мы ожидали, но сейчас делать анализ нет смысла, — сказал Вайсфельд. — Во-первых, еще играть с финнами за бронзовые медали, а во-вторых хотелось бы послушать тренеров. Судя по всему, мало что получилось из того, что они планировали. Впереди нас ждет игра с финнами за третье место, а уже после нее, по приезду в Москву, тогда уже будем подводить итоги этого молодежного чемпионата мира.

Сборная России сыграет за третье место на МЧМ-2021 с Финляндией. Встреча состоится в ночь с 5 на 6 января, начало — в 1.30 (мск).