Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев оценил готовность команды к старту МЧМ-2022.

— Мы будем играть в быстрый хоккей, будем быстрее, чем обычно. В прошлом году мы делали много передач назад, но в этом году будем направлены на атаку. Хоккей Сергея Зубова будет более агрессивным. И, конечно, мы должны прибавить в защите, — приводит слова игрока сайт КХЛ.

— Можете сравнить прошлогодний и нынешний составы молодежной сборной России?

— На МЧМ неважно, сколько таланта или навыков у вас есть. Главное — чтобы был характер. У тех из нас, кто играл на МЧМ в прошлом году — меня, Марата Хуснутдинова, Ярослава Аскарова — был хороший опыт, но нам все равно надо стараться и работать усердно.

— Молодежная сборная России избалована количеством легенд на тренерском мостике. Что вы уже переняли у Сергея Зубова и какие уроки Игоря Ларионова усвоили?

— Зубов научил нас, что нам не нужно всегда форсировать игру. У вас всегда есть время, которого хватит для принятия наилучшего решения. Те, кто работал с Игорем Николаевичем в прошлом году, могут обратиться к нему за советом. Например, он может подсказать какие-нибудь важные мелочи для игры в зоне атаки.

— В чем преимущество сборной России по сравнению с соперниками?

— Думаю, наше мышление и страсть. Мы не сравниваем себя с другими — независимо от соперника на льду мы хотим играть в свой хоккей.

— Ларионов показывал вам записи матчей советских времен. Как это повлияло на команду?

— На самом деле, помимо советского хоккея мы также смотрели матчи футбольной «Барселоны» и баскетбольных «Сан-Антонио Сперс» тех времен, когда они выигрывали свои титулы. Думаю, это повлияло на наше представление о командной работе и игре в целом — мы смотрели, как они играют, на сумасшедший футбол «Барселоны», на большое количество передач «Сан-Антонио» и замечали что-то для себя.