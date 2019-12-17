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Василий Подколзин: «Вызов в сборную на чемпионат мира всегда добавляет энергии»

16:30
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Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин оценил готовность команды у предстоящему чемпионату мира.

— Вызов в сборную на чемпионат мира всегда добавляет энергии, хочется показать себя с хорошей стороны. Я уже привык к игре со взрослыми, к скоростям. Думаю, что будет очень тяжелое начало турнира у нас, но мы справимся — цитирует Подколзина ТАСС.

Короткий турнир, удаляться нельзя, мы все обговорили про дисциплину. Атмосфера хорошая в команде. На каждую игру будем настраиваться, никого из соперников не выделю.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских городах Острава и Тршинец.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7363737

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