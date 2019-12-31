Василий Подколзин: «Плей-офф начался на игру раньше. Шажок сделан»

Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин прокомментировал победу над Германией в заключительном матче группового турнира (6:1) и поделился ожиданиями от четвертьфинала МЧМ-2020. Соперник россиян определится сегодня вечером.

— Были тревожные мысли перед Германией? Эту игру называли матчем жизни и смерти.

— Думаю, не в таком масштабе. Но, конечно, очень хотелось выиграть. Как сказал Валерий Николаевич (Брагин), плей-офф у нас начался на одну игру пораньше. Шажок сделан — уже здорово.

— Насколько было важно, чтобы пошло большинство?

— Можно сказать, это наша отдушина. Потому что, вроде бы, было все. Но чего-то не хватало. Слава богу, сегодня мы забили в большинстве.

— Не расстроились, что у Ярослава (Аскарова) не получился сухарь?

— Конечно. Немного недодержали, ошиблись. Ну, ничего страшного. Победа — есть победа.

— Ваше звено разбили — все от этого только выиграли.

— Нам без разницы, с кем играть. Команда хорошая: каждый может отдать пас, каждый может побороться. На нас изменения не влияют.

— Марченко сразу набрал столько очков.

— Да, сегодня здорово получилось — классно сыграли в пас.

— Возможно, следующий соперник — финны. Какие у вас ожидания?

— Повторюсь, неважно, с кем мы играем. Это плей-офф. Исход может быть любым. Посмотрим их игры. Будем готовиться. (Михаил Зислис)