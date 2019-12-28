Василий Подколзин: «Надо гораздо лучше сыграть с Канадой, чем с Чехией»

Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин рассказал, как команде следует сыграть с командой Канады. Россияне в стартовом матче уступили Чехии (3:4).

— Конечно, претензии к себе всегда есть, — цитируют Подколзина «Известия». — И моменты не реализовали, и в большинстве не забили в третьем периоде. Надо все это разбирать и улучшать свои действия. Перед матчем с Канадой надо прибавлять в этих моментах. Соперник у нас будет очень сильный, хотя на таких турнирах вообще нет слабых команд. Поэтому надо сыграть собранно, избежать ненужных удалений и лучше распоряжаться своими моментами впереди. Думаю, разберем игру Канады, тренеры нам подскажут их сильные и слабые стороны, укажут на наши ошибки, и мы сможем сыграть гораздо успешнее. Надо гораздо лучше сыграть в этой игре, чем в первой.