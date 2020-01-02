Василий Подколзин: «Хотел чуть придержать швейцарца, а он начал корячиться, как будто я его в пах ударил»

Нападающий сборной России Василий Подколзин прокомментировал победу над сборной Швейцарии в четвертьфинале молодежного ЧМ, а также высказался по поводу удалений нашей сборной. Россияне выиграли со счетом 3:1 и вышли в полуфинал.

— Почему не сразу удалось вкатиться в игру? Смена обстановки или излишне нервничали?

— Думаю, нужно было время, чтобы прочувствовать эту команду, посмотреть, как она играет. Как только прочувствовали, забили в большинстве. Слава богу.

— Перед матчем вам напоминали, что олимпийская сборная проиграла швейцарцам команде 2:8?

— Мы сами это знали. А также то, что у Швейцарии сейчас хоккей прогрессирует. Готовились, как и ко всем соперникам до этого, у нас и группа такая была — без проходных матчей. Так что для нас это не в новинку.

— Снова было много удалений. Как с ними бороться?

— Это уже эмоции. Я сам, наверное, неправильно сделал, что задержал игрока. Но там был тонкий момент. Я видел, что там идет заварушка один на один. Швейцарец подъезжал, хотел его придержать, а он начал корячиться, как будто я его в пах ударил. Боялся, что мне могут 5+20 дать. Но слава богу судьи разобрались.

— Юрий Бабенко в эфире ТВ сказал, что неплохо было бы, что вы посвятили ему победу в честь его дня рождения.

— Да, я его поздравил. Мы с ним на связи. (Михаил Зислис)

Трансляция матча Швейцария — Россия