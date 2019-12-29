Василий Подколзин: «Готов повторить, что в сборной России имеются игроки не хуже Лафренье. Есть даже лучше»

Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин после победы над Канадой (6:0) отметил, что было важно с самого начала поставить соперника на место.

— Было ощущение, что матч может сложиться так удачно?

— Мы поговорили с пацанами после игры с Чехией и вышли на второй матч с совсем другим настроем, биться за друг за друга. Забили голы в нужные моменты и хорошо сыграли в обороне.

— В первом периоде вы соприкоснулись шлемами с лидером соперника Лафренье, важно было его поставить на место?

— Потолкались немножко. Не могу сказать, что канадцы вели себя закономерно. Скорее, они хотели показать, что являются победителями. Наша задача была их немного спустить на землю и сыграть первым номером, чтобы они не забывали, кто мы такие.

— Можно сказать, что ключевым моментом стала травма Лафренье?

— Нет. Мы ровно играли весь матч. Если провалы и были, то по минуте. С нашей стороны хорошая игра была и в обороне, и в нападении. Мы выполнили тренерскую установку. Побились друг за друга.

— Шесть шайб забросили разные игроки. Сборная России проснулась?

— Будем надеяться.

— Год назад после мемориала Глинки вы говорили, что в России хватает таких игроков как Лафренье. Готовы это сейчас повторить?

— Конечно! Вы сами все видели. Есть даже лучше, чем Лафренье. Не только в этой сборной. В России есть очень много талантливых людей, поэтому не надо ставить планкой уровень Лафренье. Нужно брать выше.

— Было важно поймать на силовой прием Хэйтона?

— Я его даже не трогал, хотя видел, что он летит в меня. Они там вдвоем друг с другом столкнулись. Удачно увернулся.

— Что тренеры считали самым важным в начале матча?

— Дисциплина. Еще не отступать и не откатываться в свою зону. Не давать бросать и блокировать. Фланговых нападающих просили не садиться низко и давить канадских защитников. Эти настрой и агрессия сыграли сегодня свою роль. (Игорь Еронко)