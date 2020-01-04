Василий Подколзин: «Думал, что овертайм будет 4х4, а оказывается в плей-офф играют 3х3»

Нападающий сборной России Василий Подколзин поделился эмоциями от победы в полуфинале МЧМ над Швецией (5:4 ОТ) и удивился регламенту ИИХФ на чемпионатах мира.

— Даже не знаю, что сказать, до сих пор в каком-то астрале нахожусь, — сказал Подколзин. — Это не каждый день случается, такие моменты запоминаются надолго.

— Россия вела 3:1 после первого периода. Насколько помогло, что шведы ошибались и почему не удалось удержать преимущество?

— Да, нам удалось большинство, забросили 2 шайбы. Потом уже мы стали удаляться, а шведы действительно хорошо играют при численном преимуществе. Слава богу, мы забили свои голы.

— О чем говорили перед овертаймом?

— В принципе, ни о чем, просто говорили, что нужно забить. Я сначала думал, что овертайм будет 4х4, а оказывается, в плей-офф играют 3х3, места больше было. Здорово, что получилось так, как получилось.

— Когда Марченко не реализовал, казалось, верный момент, не подумали, что сегодня — не наш день?

— Такое бывает с каждым, мы сразу поддержали Кирилла, сказали, что он еще забьет свое. Понятно, что он расстроился, но ничего страшного, мы оказали ему поддержку. Он здорово играл, много бросал, обострял. Главное — победа.

— Показалось, что вы сразу поняли, как играть против шведского вратаря, он сразу занервничал. Обсуждали его перед игрой?

— Конечно, рассматривали его игру, нам показывали моменты. Присутствовала бросковая агрессия, поэтому все так вышло.

— Егор Соколов сегодня решил, забивал с острых углов.

— Здорово, это придает уверенности и ему, и всей команде. Ваня Морозов вот тоже не забивал еще на этом турнире, а сегодня получилось. Главное — вовремя. (Михаил Зислис)