Валерий Брагин: «Возможно, где-то коррупция еще существует, но с ней идет борьба»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин побывал в гостях редакции «СЭ» и рассказал о прошедшем МЧМ, работе с новым помощником — Игорем Ларионовым, а также перспективах игроков молодежной сборной во взрослом хоккее.

— Как вы отнеслись к словам Ларионова о коррупции в ВХЛ и МХЛ?

— Я не хочу это комментировать. Что я должен сказать? С этим во многих клубах идет борьба. Когда я работал в ЦСКА — сразу были поставлены условия, что если кто-то что-то узнает — сразу должен говорить и пресекать. Во многих клубах сегодня то же самое. Возможно, где-то коррупция еще существует, но с ней идет борьба. Сейчас ситуация улучшается. Чтобы попасть в сборную — человек должен уметь играть в хоккей на высоком уровне. (Михаил Зислис, Игорь Еронко)

Первое большое интервью Брагина после МЧМ. О Ларионове, финале с Канадой и будущем звезд сборной в КХЛ и НХЛ