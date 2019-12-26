Валерий Брагин: «У чехов не было никакого преимущества, мы их перебросали в два раза»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин — о стартовом матче Молодежного чемпионата мира против Чехии (3:4).

— Аскарова все поддержали, первый матч на таком уровне. В третьем периоде выпускали Мифтахова, чтобы что-то поменять.

— Почему не заявили Мисюля и Круглова?

— Есть небольшие проблемы.

— Со здоровьем?

— Небольшие проблемы. К следующей игре, думаю, будет полный состав.

— Кто будет играть с Канадой в воротах?

— Сейчас не скажу.

— План на последнюю минуту чертил Ларионов?

— Почему, вместе делали. В этом матче у чехов не было никакого преимущества, мы в два раза их перебросали и по моментам переиграли. При счете 2:2 было три стопроцентных момента, надо было забивать. Чехам нельзя давать вести в счете. Надо большей с задней линии бросать.

— Что измените в игре к Канаде?

— Больше агрессии.

— Почему Денисенко играет на чистых шайбах?

— Не сказал бы, он как раз боролся.

— Важно ли, какое место займем в группе?

— Нет разницы, с кем будет играть в четвертьфинале. Одна игра может сложиться непредсказуемо. (Павел Климовицкий)