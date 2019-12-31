Валерий Брагин: «Перед Новым годом соберемся на чай»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин после победы в матче МЧМ-2020 над Германией (6:1) рассказал, как команда будет праздновать Новый год.

— Довольны Дорофеевым в равных составах?

— Получше выглядел в плане созидания. И в большинстве на его позиции. Молодец, два гола забил сегодня.

— Хованов сегодня не очень сыграл.

— Надо думать, немножко заигрываются они вдвоем, может, что-то поменяем. Хованов не сказать что плохо играет, но когда эта тройка играет в быстрый пас, то появляются моменты, и голы приходит. А то Хованов, то Денисенко начинаются возиться с шайбой — это надо поправить.

— Соколова не будет в большинстве?

— Почему? Будем думать.

— После возвращения Ртищева Грошев сядет в запас?

— Сложно ответить. Ртищев играет в меньшинстве, что его больший плюс. Вообще хочу поздравить всех болельщиков с Новым годом, пожелать здоровья, хорошего настроения в Новом году. Надеюсь, наша команда будет радовать болельщиков.

— Во сколько отбой сегодня?

— Как обычно, на чай соберемся перед нашим Новым годом, здесь 10 часов будет. Поздравим, пообщаемся — и спать. (Павел Климовицкий)