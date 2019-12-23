Валерий Брагин: «Одна-две позиции вызывают вопросы»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал результат заключительного товарищеского матча команды перед МЧМ-2020, против сборной Словакии (9:1).

— Неплохая результативная игра. Все звенья неплохо сыграли в атаке сегодня — это положительный момент, — приводит слова Брагина официальный сайт ФХР. — Но самое главное: в тактическом плане сегодня шайба ходила намного лучше, чем два дня назад. Соответственно, и голы были хорошие — после хорошей игры в пас и грамотных открываний.

Конечно, словаки позволяли много — вчера они играли с чехами, уже сегодня днем играли с нами. Видно было, что у них нет свежести. Но это неважно — главное, нам самим играть правильно. Качество игры сегодня было намного лучше, чем с Казахстаном.

— Всех волнует вопрос окончательного состава. Это трудный выбор?

— Одна-две позиции вызывают вопросы. Мы это еще обсудим, подумаем. Я бы не сказал, что это трудный выбор. Важно проанализировать — что за игроки нам нужны на оставшихся позициях. В остальном — состав определен.

— Над чем планируете поработать до старта чемпионата?

— Все в рабочем режиме. У нас есть еще две ледовые тренировки до начала турнира. Будем работать над большинством-меньшинством и улучшением тактического рисунка игры. Эти тренировки будем делать более короткими, взрывными. Сейчас нужна быстрота.