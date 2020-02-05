Валерий Брагин: «Интересно посмотреть в национальной сборной нашу молодежь»
Старший тренер национальной сборной России и главный тренер молодежной Валерий Брагин рассказал о подготовке команде к матчу против Финляндии в рамках третьего этапа Евротура — Шведских игр.
— Практически вся команда прошла через молодежную сборную. Хорошее ощущение и с их, и с нашей стороны, — сказал Брагин. — У нас складывается хороший диалог, повспоминали кое-что. У нас полностью играет звено из СКА, которое выступало на МЧМ. Сохраняем клубный принцип и в сборной. У нас есть и армейское сочетание с Шаровым. Мамин с Шаровым вместе играли в детстве.
— Молодежь не дрогнет? Все-таки это уже национальная сборная?
— Нет. Главное — правильно играть. Потому что взрослый хоккей — должен быть тактически грамотным.
— Вы отвечаете за большинство. Завтра наверняка это станет ключевым фактором в игре.
— Перед тренировкой провели собрание со спецбригадами. Сейчас пойдет шлифовка наших действий, завтра еще поработаем. По сравнению с молодежным уровнем, на взрослом в большинстве надо быстрее принимать решение, так как обороняющиеся действуют более агрессивно.
— Насколько завтрашний состав финнов — загадка для тренерского штаба?
— Я не думаю, что они — загадка. Национальная сборная все время играет против них в Евротурах.
— У них нет больших звезд.
— И у нас нет! Интересно посмотреть в деле нашу молодежь.