Валерий Брагин: «Финны — камень преткновения для России на всех уровнях? Ну, не надо это»
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча против Германии (6:1) и высказался о возможном сопернике по 1/4 финала, который определится в игре Финляндия — Швейцария.
— Перестановки сработали в большинстве?
— Сами видели. В целом по игре в плане тактики два периода все шло нормальный, в третьем кто-то хотел забить, кто-то стал на себя играть.
— Почему Пыленков появился во второй спецбригаде?
— Решили сыграть двумя защитниками, эту схему отработали на Суперсерии.
— А почему решили разбить питерское звено?
— Сработало. А центральному нападающему качества другие нужны.
— Есть понимание, кто первый номер перед плей-офф?
— Будем думать. Есть Хабибулин, который с ними как отец. Все обсудим.
— Переезд в Тршинец — проблема?
— Немножко некомфортно, но там будет тренировка завтра.
— Морально готовьтесь к финнам?
— Думаю, да, 90 процентов.
— Финны — камень преткновения для нас на всех уровнях. Почему?
— Ну, это не надо — на всех уровнях? Сейчас, если на них выйдем, правильно тактически подготовимся, разберем досконально. (Павел Климовицкий)