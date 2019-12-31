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Валерий Брагин: «Финны — камень преткновения для России на всех уровнях? Ну, не надо это»

20:43
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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча против Германии (6:1) и высказался о возможном сопернике по 1/4 финала, который определится в игре Финляндия — Швейцария.

31&nbsp;декабря. Острава. Россия&nbsp;&mdash; Германия&nbsp;&mdash; 6:1. Россияне разгромили немцев и&nbsp;вышли в&nbsp;плей-офф МЧМ-2020.МЧМ: настоящая Россия была в матче с Канадой. С такой игрой она хлопнет любого

— Перестановки сработали в большинстве?

— Сами видели. В целом по игре в плане тактики два периода все шло нормальный, в третьем кто-то хотел забить, кто-то стал на себя играть.

— Почему Пыленков появился во второй спецбригаде?

— Решили сыграть двумя защитниками, эту схему отработали на Суперсерии.

— А почему решили разбить питерское звено?

— Сработало. А центральному нападающему качества другие нужны.

— Есть понимание, кто первый номер перед плей-офф?

— Будем думать. Есть Хабибулин, который с ними как отец. Все обсудим.

— Переезд в Тршинец — проблема?

— Немножко некомфортно, но там будет тренировка завтра.

— Морально готовьтесь к финнам?

— Думаю, да, 90 процентов.

— Финны — камень преткновения для нас на всех уровнях. Почему?

— Ну, это не надо — на всех уровнях? Сейчас, если на них выйдем, правильно тактически подготовимся, разберем досконально. (Павел Климовицкий)

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