Валерий Брагин: «Думаю, опыт Ларионова и Хабибулин послужит на пользу тренерскому коллективу и команде»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал назначение Игоря Ларионова и Николая Хабибулина в тренерский штаб команды.

— В настоящий момент проводим заключительные консультации по составу, в ближайшие дни представим расширенный список игроков, — сказал Брагин. — Впереди у нас ключевой сбор — сначала будем тренироваться в Новогорске, затем отправимся в Чехию, сыграем два товарищеских матча. Работа идет согласно плану.

Все мы настроены на то, чтобы проделать хорошую работу и подвести команду к старту чемпионата мира в оптимальной форме. Хочу поблагодарить Юрия Бабенко и Владимира Куликова, они проделали хорошую работу, вложили в эту команду много сил.

У Николая Хабибуллина и Игоря Ларионова — большой опыт в хоккее, думаю, этот опыт послужит на пользу, как тренерскому коллективу, так и команде. (Пресс-служба ФХР)