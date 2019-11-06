Валерий Брагин: «Будем исправлять старые ошибки»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения во втором матче суперсерии от сборной главной юниорской лиги Квебека (3:4 ОТ) подчеркнул, что его команда плохо начала эту встречу.

— То, каким образом были забиты шайбы нам, говорит о старых ошибках, — приводит официальный сайт ФХР слова Брагина. — Будем исправлять. Когда в третьем периоде начали играть правильно — у соперника моментов особо не было. В игру мы вошли тяжело, вратарь Мифтахов выручил много раз, оставил нас в игре. Начали играть после того, как раскатились. Второй и третий период были неплохими, да и в целом матч неплохой. Обидно проигрывать в овертайме, но это хоккей.

— Ребятам наверняка интересно играть на такой арене, как эта, она считается лучшей в местной лиге. А как тренерам?

— Для тренеров разницы нет. Но конечно приятно играть, когда арена полная, когда шумно, болеют против тебя. Это заводит, добавляет адреналина.

— Как будут играть вратари? И насколько кстати день перерыва?

— Пока думаем, вероятно — будут чередоваться. День перерыва сейчас нужен — впереди длительный перелет, едем в Онтарио, там ждет свежий соперник. Нашим ребятам из лиги Квебека сказали, что мы на связи, будем за ними следить.