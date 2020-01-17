Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин побывал в гостях редакции «СЭ» и рассказал о прошедшем МЧМ, работе с новым помощником — Игорем Ларионовым, а также перспективах игроков молодежной сборной во взрослом хоккее.

— После не слишком удачного выступления Аскарова на него обрушилась волна критики. Писали даже нам за то, что мы его слишком распиарили. Что у него не получилось, это ментальная проблема?

— Он талантливый вратарь. Здорово выглядел на турнирах по ходу сезона. Как говорит Хабибулин, по выбору позиции и технике Аскаров выглядел как первый номер. Может, слишком большие ожидания довлели над ним. Этот перенастрой, вероятно, сказался. Не сказать, что он ошибался. Но не выручил. Хотя с немцами и швейцарцами Ярослав сыграл уверенно, спокойно. (Михаил Зислис, Игорь Еронко)

Первое большое интервью Брагина после МЧМ. О Ларионове, финале с Канадой и будущем звезд сборной в КХЛ и НХЛ