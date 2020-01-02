Валерий Брагин: «Аскаров — первый номер? Думаю, да»
17:54
Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал итоги четвертьфинала против Швейцарии на МЧМ (3:1)
— Не испугались, когда арбитры совещались, будто бы собираясь дать Подколзину 5+20?
— Не видел этот момент. Сложно прокомментировать. Эмоции, напряжение, психология — надо держать себя в руках.
— Вряд ли будете что-то менять перед полуфиналом?
— Есть пара позиций, надо думать.
— Условный Соколов?
— Не надо сейчас, будем смотреть и анализировать.
— Аскаров теперь первый номер железно?
— Думаю, дальше пойдет, да.
— Насколько новый дворец отложил отпечаток?
— Немножко потеплее здесь. Новый дворец — вязкий лед. (Павел Климовицкий)
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