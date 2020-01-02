Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал итоги четвертьфинала против Швейцарии на МЧМ (3:1)

— Не испугались, когда арбитры совещались, будто бы собираясь дать Подколзину 5+20?

— Не видел этот момент. Сложно прокомментировать. Эмоции, напряжение, психология — надо держать себя в руках.

— Вряд ли будете что-то менять перед полуфиналом?

— Есть пара позиций, надо думать.

— Условный Соколов?

— Не надо сейчас, будем смотреть и анализировать.

— Аскаров теперь первый номер железно?

— Думаю, дальше пойдет, да.

— Насколько новый дворец отложил отпечаток?

— Немножко потеплее здесь. Новый дворец — вязкий лед. (Павел Климовицкий)