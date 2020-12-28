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В восьмой раз Россия не забила ни одного гола в матче МЧМ

20:21
Молодежная сборная России проиграла команде Чехии. Фото ИИХФ.
Молодежная сборная России проиграла команде Чехии. Фото ИИХФ.
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Во втором туре молодежного чемпионата мира-2021 сборная России потерпела первое поражение на турнире, уступив чехам (0:2). За всю историю МЧМ засушить атаку российской молодежки получалось всего у трех сборных. Пять «сухарей» оформили шведы, два — чехи (предыдущий в финале МЧМ-2000), один — канадцы.

Матчи МЧМ, в которых сборная России не забивала голов

Дата

Страна

Стадия

Соперник

Счет

27.12.1993

Чехия

Гр.турнир

Швеция

0:3

31.12.1996

Швейцария

Гр.турнир

Швеция

0:0

04.01.2000

Швеция

Финал

Чехия

0:1 Б

05.01.2006

Канада

Финал

Канада

0:5

31.12.2008

Канада

Гр.турнир

Швеция

0:5

28.12.2010

США

Гр.турнир

Швеция

0:2

05.01.2012

Канада

Финал

Швеция

0:1 ОТ

28.12.2020

Канада

Гр.турнир

Чехия

0:2

(Кирилл Бурдаков)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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