В восьмой раз Россия не забила ни одного гола в матче МЧМ

Во втором туре молодежного чемпионата мира-2021 сборная России потерпела первое поражение на турнире, уступив чехам (0:2). За всю историю МЧМ засушить атаку российской молодежки получалось всего у трех сборных. Пять «сухарей» оформили шведы, два — чехи (предыдущий в финале МЧМ-2000), один — канадцы.

Матчи МЧМ, в которых сборная России не забивала голов

Дата Страна Стадия Соперник Счет 27.12.1993 Чехия Гр.турнир Швеция 0:3 31.12.1996 Швейцария Гр.турнир Швеция 0:0 04.01.2000 Швеция Финал Чехия 0:1 Б 05.01.2006 Канада Финал Канада 0:5 31.12.2008 Канада Гр.турнир Швеция 0:5 28.12.2010 США Гр.турнир Швеция 0:2 05.01.2012 Канада Финал Швеция 0:1 ОТ 28.12.2020 Канада Гр.турнир Чехия 0:2

(Кирилл Бурдаков)