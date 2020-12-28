В восьмой раз Россия не забила ни одного гола в матче МЧМ
Во втором туре молодежного чемпионата мира-2021 сборная России потерпела первое поражение на турнире, уступив чехам (0:2). За всю историю МЧМ засушить атаку российской молодежки получалось всего у трех сборных. Пять «сухарей» оформили шведы, два — чехи (предыдущий в финале МЧМ-2000), один — канадцы.
Матчи МЧМ, в которых сборная России не забивала голов
|
Дата
|
Страна
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
27.12.1993
|
Чехия
|
Гр.турнир
|
Швеция
|
0:3
|
31.12.1996
|
Швейцария
|
Гр.турнир
|
Швеция
|
0:0
|
04.01.2000
|
Швеция
|
Финал
|
Чехия
|
0:1 Б
|
05.01.2006
|
Канада
|
Финал
|
Канада
|
0:5
|
31.12.2008
|
Канада
|
Гр.турнир
|
Швеция
|
0:5
|
28.12.2010
|
США
|
Гр.турнир
|
Швеция
|
0:2
|
05.01.2012
|
Канада
|
Финал
|
Швеция
|
0:1 ОТ
|
28.12.2020
|
Канада
|
Гр.турнир
|
Чехия
|
0:2
(Кирилл Бурдаков)
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