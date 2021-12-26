На молодежном чемпионате мира в России выступят 11 сборных

Международная федерация хоккея приняла решение, что по итогам молодежного чемпионата мира-2022 ни одна команда не покинет высший дивизион, сообщает журналист Стив Эллис.

Таким образом, на следующем турнире сыграют 11 команд, так как ранее сборная Белоруссии гарантировала себе повышение в классе.

К привычной структуре с участием 10 команд молодежный чемпионат мира вернется через год.

47-й турнир молодежного чемпионата мира под эгидой ИИХФ пройдет в Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.