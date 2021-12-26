МЧМ по хоккею 2022
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На молодежном чемпионате мира в России выступят 11 сборных

22:40
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Международная федерация хоккея приняла решение, что по итогам молодежного чемпионата мира-2022 ни одна команда не покинет высший дивизион, сообщает журналист Стив Эллис.

Таким образом, на следующем турнире сыграют 11 команд, так как ранее сборная Белоруссии гарантировала себе повышение в классе.

К привычной структуре с участием 10 команд молодежный чемпионат мира вернется через год.

47-й турнир молодежного чемпионата мира под эгидой ИИХФ пройдет в Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде