На молодежном чемпионате мира в России выступят 11 сборных
22:40
Международная федерация хоккея приняла решение, что по итогам молодежного чемпионата мира-2022 ни одна команда не покинет высший дивизион, сообщает журналист Стив Эллис.
Таким образом, на следующем турнире сыграют 11 команд, так как ранее сборная Белоруссии гарантировала себе повышение в классе.
К привычной структуре с участием 10 команд молодежный чемпионат мира вернется через год.
47-й турнир молодежного чемпионата мира под эгидой ИИХФ пройдет в Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.
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