В Северной Америке назвали шайбу Мичкова «самым странным голом, который вы могли видеть»

Форвард молодежной сборной России Матвей Мичков оформил дубль в третьем периоде в матче МЧМ-2022 против Швеции.

Причем первая шайба вызвала много споров. И взятие ворот было засчитано судья только после долгого видеопросмотра.

Twitter телеканала TSN назвали шайбу Мичкова «самым странным голом, который вы могли видеть».