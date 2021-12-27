МЧМ по хоккею 2022
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В Северной Америке назвали шайбу Мичкова «самым странным голом, который вы могли видеть»

02:48
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Форвард молодежной сборной России Матвей Мичков оформил дубль в третьем периоде в матче МЧМ-2022 против Швеции.

Причем первая шайба вызвала много споров. И взятие ворот было засчитано судья только после долгого видеопросмотра.

Twitter телеканала TSN назвали шайбу Мичкова «самым странным голом, который вы могли видеть».

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде