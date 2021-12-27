В Северной Америке назвали шайбу Мичкова «самым странным голом, который вы могли видеть»
02:48
Форвард молодежной сборной России Матвей Мичков оформил дубль в третьем периоде в матче МЧМ-2022 против Швеции.
Причем первая шайба вызвала много споров. И взятие ворот было засчитано судья только после долгого видеопросмотра.
Twitter телеканала TSN назвали шайбу Мичкова «самым странным голом, который вы могли видеть».
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю