В сборных Швеции и Германии выявлен коронавирус накануне МЧМ
20:20
Официальный сайт ИИХФ сообщил, что накануне Молодежного чемпионата мира выявлены новые случаи заражения коронавирусом у команд-участниц.
За последние сутки коронавирус выявлен у восьми хоккеистов сборной Швеции и двоих представителей команды Германии. Все они сейчас отправлены на самоизоляцию. В тоже время, вся немецкая команда помещена на карантин до 24 декабря, шведы — до 21 декабря.
Молодежный чемпионат мира пройдет в канадском Эдмонтоне с 24 декабря по 5 января.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю