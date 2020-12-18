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В сборных Швеции и Германии выявлен коронавирус накануне МЧМ

20:20
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Официальный сайт ИИХФ сообщил, что накануне Молодежного чемпионата мира выявлены новые случаи заражения коронавирусом у команд-участниц.

За последние сутки коронавирус выявлен у восьми хоккеистов сборной Швеции и двоих представителей команды Германии. Все они сейчас отправлены на самоизоляцию. В тоже время, вся немецкая команда помещена на карантин до 24 декабря, шведы — до 21 декабря.

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадском Эдмонтоне с 24 декабря по 5 января.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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