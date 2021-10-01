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МЧМ по хоккею 2021
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В правительстве Новосибирской области рассказали о подорожании строительства ледовой арены к МЧМ-2023

12:38

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт рассказал о ходе строительства ледовой арены к МЧМ-2023.

«В регионе возник дефицит рабочей силы из ближнего зарубежья. Кроме того, на сроках работ сказался существенный рост стоимости строительных материалов, который начался в ноябре 2020 года и продолжается до сих пор. В связи с этим нам потребовалась корректировка проектно-сметной документации и прохождение новой экспертизы в Главгосэкспертизе», — приводит слова Шмидта «Сибкрай».

По словам Шмидта, работы на объекте выполнены на 46 процентов. Основной проблемой является то, что в строящемся здании до сих пор не закрыт тепловой контур и не запущены системы отопления. Приступить к этим работам планируют только с 15 октября. Общая стоимость работ, включая сопутствующую инфраструктуру, составляет 22,5 миллиарда рублей (смета увеличилась на 2,5 миллиарда).

Турнир пройдет с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Новосибирске и Омске.

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Сергей Разин все материалы автора

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