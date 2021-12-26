МЧМ по хоккею 2022
Новости
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

В Омске и Новосибирске запустили обратный отсчет до старта МЧМ-2023 по хоккею

12:49
Теги:

В воскресенье, 26 декабря в Омске и Новосибирске запустили обратный отсчет до старта молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, сообщает ТАСС.

«Остался год до начала молодежного чемпионата мира по хоккею, — заявил на церемонии открытия губернатор Омской области Александр Бурков. — Для нас этот год будет очень волнительным и напряженным».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что благодаря чемпионату мира в Новосибирске появится новый район для занятия спортом и отдыха с транспортной инфраструктурой.

А президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил уверенность, что Новосибирск и Омск подготовятся к проведению турнира на самом высоком уровне.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13301919

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
10 быстрых и красивых салатов на Новый год
В СФ указали на отсутствие у ЕС прав требовать компенсаций за импортозамещение
0
Реклама