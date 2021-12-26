В Омске и Новосибирске запустили обратный отсчет до старта МЧМ-2023 по хоккею

В воскресенье, 26 декабря в Омске и Новосибирске запустили обратный отсчет до старта молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, сообщает ТАСС.

«Остался год до начала молодежного чемпионата мира по хоккею, — заявил на церемонии открытия губернатор Омской области Александр Бурков. — Для нас этот год будет очень волнительным и напряженным».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что благодаря чемпионату мира в Новосибирске появится новый район для занятия спортом и отдыха с транспортной инфраструктурой.

А президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил уверенность, что Новосибирск и Омск подготовятся к проведению турнира на самом высоком уровне.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.