В МИД РФ назвали дискриминацией отказ допускать российских спортсменов на международные турниры

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев назвал дискриминацией решения ряда стран не допускать российских спортсменов на свою территорию для участия в международных соревнованиях.

«Когда государство заявляет в лице официальных представителей, премьер-министра, министров и так далее о том, что они не будут допускать российских спортсменов на свою территорию для того, чтобы они соревновались, — это уже совершенно очевидно дискриминационная позиция со стороны официальных представителей властей», — приводит слова Лукьянцева ТАСС.

Дипломат добавил, что подобные действия могут рассматриваться как нарушение прав человека.

«Опять же, об этом заявила Канада, Финляндия, заявили прибалтийские страны — их позиция совершенно понятна. Но это не значит, что мы будем отказываться от того, чтобы отстаивать интересы и права наших спортсменов», — подчеркнул Лукьянцев.

15 ноября Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что сборная России не сможет выступить на молодежном чемпионате мира 2027 года из-за позиции властей Канады, отказавшихся выдавать российским хоккеистам визы.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ИИХФ допустить российские сборные к международным соревнованиям. После решения федерации Федерация хоккея России (ФХР) и Олимпийский комитет России (ОКР) сообщили о намерении обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК).

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России должна была заменить на турнире команду Норвегии.